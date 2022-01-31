الإحصاء الخليجي: أكثر من 103 ملايين جرعة لقاح بدول التعاون والتعافي بالمملكة 93 %

قال: إجمالي الوفيات وصل إلى 19,867 وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,108,602 حالة

تجاوز عدد لقاحات كورونا المعطاة بدول مجلس التعاون الـ 103 ملايين جرعة، فيما بلغت نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %.

وقال مركز الإحصاء الخليجي عبر حسابه في تويتر: إن إجمالي اللقاحات المعطاة بدول التعاون بلغ 103,395,720 جرعة، وبلغت الإصابات المؤكّدة 3,108,602 حالة، وإجمالي حالات التعافي 2,848,501 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 19,867 حالة حتى أمس.

وأضاف المركز أن نسبة التعافي من الفيروس بالسعودية 93 %، وبلغت النسبة في دول الخليج مجتمعة 91.6 %.