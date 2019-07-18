حرم "فهد النفيسة" إلى رحمة الله

توفيت سارة بنت محمد المحارب حرم المغفور له فهد بن عبدالله النفيسة، وسوف تقام الصلاة عليها غداً بعد صلاة الجمعة في مسجد الملك خالد بأم الحمام.

ويتقبل العزاء في منزل الشيخ فهد -رحمه الله- في حي الازدهار، شارع ملهم، وعلى هاتفي: عبدالله ٠٥٠٤٤٠٧٦٧٤ - عبدالإله ٠٥٠٥٤٠٠٣١٦ .

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18 يوليو 2019 - 15 ذو القعدة 1440 09:04 PM

حرم "فهد النفيسة" إلى رحمة الله

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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توفيت سارة بنت محمد المحارب حرم المغفور له فهد بن عبدالله النفيسة، وسوف تقام الصلاة عليها غداً بعد صلاة الجمعة في مسجد الملك خالد بأم الحمام.

ويتقبل العزاء في منزل الشيخ فهد -رحمه الله- في حي الازدهار، شارع ملهم، وعلى هاتفي: عبدالله ٠٥٠٤٤٠٧٦٧٤ - عبدالإله ٠٥٠٥٤٠٠٣١٦ .

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