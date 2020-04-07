"بر القنفذة" توزّع 100 جهاز لوحي لأبنائها الأيتام

في مبادرة لدعم تعليمهم عن بُعد بتكلفة 30 ألف ريال

وزّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، 100 جهاز لوحي بتكلفة 30 ألف ريال للطلاب الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بهدف الدعم للمعرفة والمساهمة في إكمال تعليمهم عن بُعد في ظل الاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ حيث قام الفريق التطوعي بإيصال الأجهزة إلى منازل المستفيدين.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: إن هذه المبادرة جاءت لتُلبّي احتياجات هذه الشريحة الغالية من أبنائنا وبناتنا الأيتام في التعليم العام في وطننا المعطاء، لافتًا إلى أن الجمعية ستستمرّ في بذل كافة إمكاناتها لخدمة جميع المستفيدين.

فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 08:38 PM

في مبادرة لدعم تعليمهم عن بُعد بتكلفة 30 ألف ريال

"بر القنفذة" توزّع 100 جهاز لوحي لأبنائها الأيتام

صحيفة سبق الإلكترونية

القنفذة

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وزّعت جمعية البر الخيرية بمحافظة القنفذة، 100 جهاز لوحي بتكلفة 30 ألف ريال للطلاب الأيتام المستفيدين من خدمات الجمعية؛ بهدف الدعم للمعرفة والمساهمة في إكمال تعليمهم عن بُعد في ظل الاحترازات الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا؛ حيث قام الفريق التطوعي بإيصال الأجهزة إلى منازل المستفيدين.

وقال رئيس الجمعية محمد صالح الزبيدي: إن هذه المبادرة جاءت لتُلبّي احتياجات هذه الشريحة الغالية من أبنائنا وبناتنا الأيتام في التعليم العام في وطننا المعطاء، لافتًا إلى أن الجمعية ستستمرّ في بذل كافة إمكاناتها لخدمة جميع المستفيدين.

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فيروس كورونا الجديد

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