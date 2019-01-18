تنبيهان لعسير والشرقية يؤكدان استمرار الرؤية غير الجيدة

بسبب العوالق والأتربة المثارة.. وتستمر حتى يوم غد

أصدر نظام الإنذار المبكر لهيئة الأرصاد وحماية البيئة، تنبيهين حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة، لمنطقتي عسير والشرقية.

وأوضحت الهيئة في تنبيه لمنطقة عسير أنها تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وبدأت الحالة الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى التاسعة من صباح السبت.

ونبهت "الأرصاد" المنطقة الشرقية بأنها تشهد استمرار الرؤية غير الجيدة بسبب العوالق الترابية والأتربة المثارة، وتشمل بيشة وتثليث والأجزاء المجاورة، وبدأت الحالة الساعة 18:45 مساء اليوم الجمعة، وتستمر حتى الساعة 02:00 من صباح السبت.