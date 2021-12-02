الواجهات البحرية والحدائق بجدة تستقبل المتنزهين خلال الإجازة

تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار

شهدت الواجهات البحرية والحدائق العامة بمحافظة جدة، توافد العديد من العائلات والأفراد من سكان وزوار جدة خلال أيام إجازة منتصف العام الدراسي 1443هـ، حيث وفّرت المساحات المخصصة للعائلات فرصة لقضاء أوقات مميزة، تشتمل على مسطحات خضراء وألعاب أطفال تناسب مختلف الأعمار ومقاعد جلوس ومنافذ بيع "أكشاك" ومطاعم متنوعة.

وشجعت هذه المرافق العامة السكان والزوار على ممارسة رياضات المشي والدراجات الهوائية في المسارات المخصصة لمثل هذه الرياضات، كذلك ممارسة الرياضات البحرية على شاطئ البحر الأحمر.