"سياحة كتالونيا": لسنا برشلونة فقط.. ولا يرضينا 400 ألف سائح خليجي

"تورينت" في تصريح خاص لـ"سبق" يؤكد أن الإقليم يستقبل 19 مليون زائر سنويًّا

كشف باتريك تورينت، الرئيس التنفيذي لمجلس السياحة في إقليم كتالونيا بإسبانيا، وهو معقل فريق كرة القدم العالمي برشلونة، لـ"سبق" عن تسجيل بلاده رقمًا قياسيًّا في استقبال السياح عام 2019، وقد بلغ 82.6 مليون سائح.

وقال تورينت إن الإحصائيات تُظهر مدى تنافسية إسبانيا للتفوق العالمي في قطاعات السياحة والضيافة، خاصة إقليم كتالونيا الذي استقبل 19 مليون سائح، بينما استقبلت مدينة برشلونة 15 مليون سائح، منهم فقط 400 ألف سائح خليجي.

وأضاف بأن هذا الرقم لا يُرضي مسؤولي السياحة الإسبانية. وكتالونيا ليست فقط اللاعب الشهير ميسي وفريق برشلونة. مؤكدًا أنهم يملكون الكثير والكثير.. ومعللاً بأن بلاده توفر جميع الخدمات السياحية بأنواعها، مثل السياحة العلاجية والاستشفائية، بما تملك كتالونيا من مقومات هائلة. مشيرًا إلى أن برشلونة هي عاصمة أكبر السفن السياحية في البحر المتوسط.

ولفت باتريك إلى أن منطقة كتالونيا تعد من أجمل مناطق إسبانيا؛ لأنها تجمع بين الطبيعة والتاريخ والشعب المضياف.. وإن أهم المعالم بالإقليم بحيرة سانت موريس، وجبل الس إيكانتاتس، وقرية بيسالو وتاراغونا التي كانت تعرف أيام الرومان بـ"تاراكو"، وكانت من أهم المستعمرات الرومانية في شبه جزيرة أيبيريا.

من جهة أخرى، أكد مستشار السياحة لمكتب السياحة الإسبانية في دول مجلس التعاون الخليجي ميغيل نيتو ساندوفال أن الإمارات تحتل المرتبة الأولى في عدد الزوار (بما يقارب 100000 سائح)، ثم تأتي السعودية ثانية، وتحل الكويت ثالثًا بعدد 39 ألف زائر. مفيدًا بأن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر المنفقين خلال زيارتهم لإسبانيا؛ إذ ينفقون ما يعادل 1413$ في كل رحلة.

وأشار نيتو إلى أن الرحلات البحرية وحب كرة القدم جعلا برشلونة المدينة المفضلة للسياح الخليجيين، وتتبعها مدريد ومالجا، في حين يزور غالبية السياح مدينة مالجا وماربيلا الساحلية المعروفة بشواطئها الجميلة والفاخرة، ومنافذ البيع بالتجزئة، والترفيه.