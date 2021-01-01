"الصحة": تسجيل 137 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 228 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة 1 يناير 2021، تسجيل 137حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح الإجمالي 362878 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 228 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 354081 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 7 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6230 ‏حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ (2567) والحالات الحرجة (362) حالة.