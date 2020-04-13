"العثيم" يشيد بجهود حكومة خادم الحرمين لمواجهة جائحة "كورونا"

ثمَّن المبادرات العاجلة والمتواصلة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية

ثمَّن فهد بن عبدالله العثيم، نائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد الله العثيم القابضة، الجهود المباركة، والإجراءات الاحترازية الدقيقة والحاسمة التي تقوم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظهما الله- لمواجهة آثار جائحة "كورونا"، والقضاء عليها، والحد من تأثيرها على الأنشطة الاقتصادية والمالية، وتقديم مبادرات عاجلة ومتواصلة لمساندة القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثرًا من تبعات تلك الجائحة، بحجم مبادرات بلغت في إجمالها 130 مليار ريال.

وأبان أن المبادرات تمثلت في إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية لتوفير سيولة على القطاع الخاص؛ ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية، فضلاً عن رصد أكثر من تسعة مليارات ريال تعويضًا للعاملين بالقطاع الخاص من السعوديين لمدة ثلاثة أشهر، يستفيد منه أكثر من 1.2 مليون مواطن.

وقال "العثيم" إن اتخاذ مثل هذه التدابير المالية العاجلة يؤكد قوة المركز المالي للحكومة، ويعزز مقدرتها في التعامل مع التحديات المستحدثة والعاجلة، والحد من تأثيراتها في الحفاظ على الاستدامة المالية والاستقرار الاقتصادي على المديَيْن المتوسط والطويل، فضلاً عن قدرة الحكومة على تنويع مصادر التمويل بين الدَّيْن العام والاحتياطي الحكومي، بما يمكِّنها من التعامل مع مثل تلك التحديات.

وأشار "العثيم" إلى أن حُسن التعامل مع الأزمة يعزِّز ما ظلت تبذله من جهود لتسهيل ممارسة الأعمال حتى تم تصنيف السعودية من قِبل البنك الدولي بوصفها أكثر الدول تقدُّمًا، والأولى إصلاحًا من بين 190 دولة في العالم. كما يعزز من مكانة السعودية وهي تتولى رئاسة مجموعة العشرين للعام 2020م، والدور الذي يمكن أن تقوم به بعد القضاء على الجائحة.

وبيَّن "العثيم" أن اهتمام الحكومة بدعم القطاع الاقتصادي، خاصة القطاع الخاص، في هذا الظرف الاستثنائي، من شأنه أن يُسهم في استقرار الأسواق، وتخفيف الآثار السالبة المتوقعة على المنشآت التي قد تضررت أعمالها نتيجة للإجراءات الاحترازية والوقائية التي تصاحب محاربة فيروس كورونا على المستويَيْن الداخلي والخارجي. كما أنه يُسهم في تمكين القطاع الخاص من القيام بدوره المطلوب بوصفه شريكًا في تحقيق التنمية المستدامة.

وأكد "العثيم" أن الجهود الاحترازية والتدابير الوقائية التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين لمكافحة فيروس كورونا، ومنع انتشاره، واعتماد الميزانيات المرفوعة من قِبل وزارة الصحة، التي وصلت إلى (15) مليار ريال، تعكس قدرة السعودية وحُسن التعامل مع مثل هذه الأزمات، وتطبيق التوصيات التي تقدمها الجهات المختصة بشكل سليم وكافٍ حافظًا على صحة المواطنين والمقيمين في أرض الحرمين الشريفين.