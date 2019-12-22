"الإرياني": حملة حوثية لتجنيد طالبات المدارس في الأعمال الإرهابية

تهدف إلى إلحاقهن بالتشكيلات العسكرية للميليشيا

كشف وزير الإعلام معمر الإرياني، اليوم (الأحد)، عن أن ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تنفّذ حملة ممنهجة لاستدراج وتجنيد الطالبات في المدارس، ضمن أعمالها الإرهابية المتصاعدة بما تبقى من مناطق سيطرتها.



ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" عن "الإرياني"، قوله: "إن الميليشيا تهدف من هذه الخطوة إلى إلحاقهن بتشكيلاتها المسلحة (الزينبيات) واستخدامهن في مهام التجسس على الجلسات النسائية ومداهمة المنازل وقمع الاحتجاجات، بعد إلحاقهن بدورات تعبوية وإخضاعهن لبرامج تدريبية".



وبين الوزير اليمني أن هذه الخطوة تندرج ضمن محاولات الميليشيا الحوثية استخدام النساء في عملياتها الإرهابية، والتدمير الممنهج للقيم والأعراف والعادات والتقاليد اليمنية التي تكرم المرأة وتمنحها مكانة خاصة وتجرم استخدامها في أعمال العنف والزج بها في الصراعات السياسية.



وطالب "الإرياني" المنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق المرأة والمناهضة للعنف ضد النساء والحقوقيين والنشطاء؛ بإدانة هذه الممارسات الإجرامية وكافة أشكال الاعتداء الذي تتعرض له المرأة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، والضغط للحيلولة دون استخدامها في الأعمال القتالية.