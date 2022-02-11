"جارديم": سنسعى جاهدين لتحقيق الفوز.. "كويلار": نخوض كل مباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية

في المؤتمر الخاص بمباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في مونديال للأندية

قال ليوناردو جارديم: "نخوض غدًا مباراة هامة، وهي هدف بالنسبة إلينا بعد عدم قدرتنا من الوصول إلى النهائي، ومتأكدون أن الأهلي لديه ذات الهدف الذي نسعى إليه وهو تحقيق أفضل مركز ممكن بالبطولة".

وجاء حديث المدير الفني لفريق الهلال البرتغالي "ليوناردو جارديم" في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة الأهلي المصري في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع من بطولة كأس العالم للأندية.

وأضاف: "نعلم بصعوبة مواجهة الغد أمام الأهلي، وسنسعى جاهدين لتحقيق الفوز في اللقاء الذي سيكون مليئًا بالتنافس، نحن نركز في كل مباراة على تحقيق الفوز بعيدًا عن المنافس".

وتابع: "نحترم المنافس، ودائمًا ما نحاول أن ندخل كل مباراة بقوة، أعتقد أن محمد كنو ظهر بشكل متميز في البطولة وفي المباريات السابقة، وأحرز العديد من الأهداف، في حين قدم جوستافو كويلار مباريات متميزة في البطولة، ويعد من أفضل اللاعبين الذين أشرفت عليهم".

وختم حديثه بالقول: "تتمثل استراتيجيتنا في هذه المباراة بالسيطرة على الكرة طوال مجريات المباراة، نريد أن نلعب بشدة كرة القدم الحديثة تعتمد على اللعب وامتلاك الكرة".

بدوره قال متوسط ميدان الهلال جوستافو كويلار: "سيظهر الفريق بشكل تنافسي وسيلعب مباراة رائعة غدًا تمنحه المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية".

وأضاف: "يعد الهلال من أكثر الفرق المتميزة، والفريق لا يعتمد فقط على 11 لاعبًا، وعلينا أن نكون جيدين في أرضية الملعب ودكة الاحتياط".

وتابع: "ظهر الفريق بشكل جيد في مواجهة تشيلسي، خصوصًا في نصفها الثاني، وسنحت لنا ثلاث فرص، نحن نخوض كل مباراة بهدف تحقيق نتيجة إيجابية، وهدفنا في المباراة الماضية كان خوض نهائي البطولة".