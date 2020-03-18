أسهم أوروبا تهبط ومخاوف الفيروس تطغى على التحفيز

خطة وهبوط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9%

تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم؛ إذ طغت المخاوف بشأن انتشار فيروس كورونا على تدابير تحفيز أمريكية كبيرة لدعم الشركات واحتواء الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء.

فقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.9%؛ فيما تَصَدّرت بورصتا لندن وألمانيا التراجعات.

وأغلق المؤشر القياسي مرتفعًا بأكثر من 2% أمس إذا أعلنت إسبانيا عن خطة تحفيز ضخمة لمكافحة الصدمة الاقتصادية الناجمة عن فيروس كورونا؛ لكن الأسهم العالمية تراجعت مجددًا اليوم؛ إذ عادت المخاوف بشأن تأثير الفيروس على الأوضاع المالية للشركات إلى الصدارة.