أمير الشرقية: رؤية المملكة ارتكزت على البحث العلمي لتطوير المجتمع

خلال لقائه مدير عام التعليم بالمنطقة وفريق شركة "تطوير"

التقى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، ومنسوبي فريق عمل شركة تطوير التعليم بالإدارة.



وخلال اللقاء اطلع أمير المنطقة على شرحٍ مفصل عن المشروعات التي تنفذها شركة تطوير التعليم في المنطقة الشرقية، والتي شملت مشروعات إنشاء المباني والمرافق التعليمية، ومشروعات التشغيل والصيانة للمرافق التعليمية، منوهاً بما توليه قيادة المملكة من اهتمام بقطاع التعليم، باعتباره الركيزة الأولى في التنمية، والمسار الذي تبنى فيه الأجيال القادمة، وعليه ارتكزت رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع متطور.



من جانبه نوه مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الشلعان بحرص أمير المنطقة الشرقية، على متابعته الدائمة والمستمرة لشؤون التعليم ومنسوبيه، وحرصه على أن يكون القطاع التعليمي في المنطقة مشاركاً فاعلاً، ومساهماً نشطاً في الحراك التنموي الذي تشهده المنطقة، مبيناً أن شركة تطوير التعليم، تعمل بتنسيق وتكامل مع الجهات المعنية في إدارات التعليم بالمنطقة من أجل تحقيق الأهداف والخطط المعدة لتطوير وتمكين القطاع التعليمي.