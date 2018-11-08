في الجولة التاسعة من الدوري .. السلبية تحسم مواجهة الشباب والفيصلي

في مباراة شهدت رعونة المهاجمين وتألق الحارسين

سيطر التعادل السلبي على مواجهة الفريق الكروي الأول بنادي الفيصلي أمام ضيفه الشباب، والتي أقيمت مساء اليوم على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في افتتاح الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى النقطة السادسة عشرة في المركز الرابع، وكذلك الفيصلي بلغ بهذه النتيجة النقطة الحادية عشرة في المركز الثامن.

وفي تفاصيل اللقاء: في الدقيقة 17 حضر المهاجم المخضرم ناصر الشمراني كرة جميلة لزميله جمال بلعمري، سددها الأخير من على قوس منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم الأيسر لحارس الفيصلي مصطفى ملائكة، ومع الدقيقة 24 سدد هتان باهبري كرة مباغتة شكلت خطورة على مرمى الفيصلي، واضطر حكم المباراة للتوجه لمدرب الشباب سوموديكا لإيقاف احتجاجه المستمر على قرارات حكم المباراة لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

بدأ الشوط الثاني بتكافؤ فني بين الفريقين؛ هجمة هنا وأخرى هناك، مع أفضلية نسبية لفريق الشباب وتميز من الجانب الشبابي هتان باهبري، فيما يعد الشاب عبدالعزيز البيشي والبرازيلي روجيرو أبرز نجوم أصحاب الضيافة، ومثلت كرة البديل حسن الراهب أخطر الفرص عند الدقيقة 73 بعد عرضية صالح القميزي التي وصلت للراهب ومرت بمهارة عالية لتجد المتألق مصطفى ملائكة، ومع الدقيقة 85 سدد عبدالعزيز البيشي كرة جميلة اعتلت العارضة بمسافة قريبة، وفي الدقيقة 89 انفرد بوديسكو بمرمى الفيصلي سددها في صدر مصطفى ملائكة ليتقاسم الفريقان نقاط المواجهة بعد تألق لافت للحارسين وعدم استثمار الفرص من قبل مهاجمي الفريقين.