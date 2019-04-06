تطبيق الدوام الصيفي بمدارس منطقة تبوك.. غداً

موعد الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7.15 صباحاً

تطبق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً الأحد, الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات).

وأفاد مدير تعليم المنطقة إبراهيم بن حسين العمري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال.

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06 إبريل 2019 - 1 شعبان 1440 04:45 PM

موعد الاصطفاف الصباحي عند الساعة 7.15 صباحاً

تطبيق الدوام الصيفي بمدارس منطقة تبوك.. غداً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

تبوك

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تطبق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك غداً الأحد, الدوام الصيفي في جميع مدارس المنطقة ومحافظاتها (بنين وبنات).

وأفاد مدير تعليم المنطقة إبراهيم بن حسين العمري، أن موعد الاصطفاف الصباحي سيكون عند الساعة 7.15 صباحاً فيما ستكون الحصة الأولى عند الساعة 7.30 صباحاً، لجميع المراحل الدراسية في مدارس البنين والبنات ورياض الأطفال.

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