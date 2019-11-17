جدة.. تدشين الملتقى العلمي الأول بكلية الاتصال والإعلام بجامعة المؤسس

بحضور أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من طلاب وطالبات الدراسات العليا

نظم قسم العلاقات العامة في كلية الاتصال والإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز الملتقى العلمي الأول لطلاب وطالبات الدراسات العليا بالكلية تحت عنوان: إعلاميون ١، وأقيم الملتقى اليوم الأحد في قاعة الندوات بكلية الاتصال والإعلام تحت رعاية عميد الكلية الدكتور شارع البقمي، وبحضور ومشاركة أعضاء هيئة التدريس من شطري الطلاب والطالبات، بالإضافة إلى حضور كبير لطلاب وطالبات الدراسات العليا.

وكان لسعادة عميد كلية الاتصال والإعلام الدكتور شارع كلمة تحدث فيها عن أهمية الملتقى لتطوير مهارات طلاب وطالبات الدراسات العليا وتشجيعهم على البحث العلمي الرصين وحرص الكلية على أن تصل هذه الأبحاث لأكبر شريحة من المجتمع وتساهم في معالجة القضايا المعاصرة في المجتمع السعودي وان تساهم في خدمة الوطن.

وتقوم مبادرة ملتقى "إعلاميون" على استقطاب أبحاث طلاب وطالبات الدراسات العليا في ملتقى علمي، يلقي فيها الطلبة المشاركون أبحاثهم في جلسات متخصصة ومتتابعة تحت اشراف عدد من أعضاء هيئة التدريس بقيادة الدكتور بندر الجعيد رئيس قسم العلاقات العامة.

ولم يقتصر هذا الملتقى على مشاركة طلاب الدراسات العليا فقط حيث شارك طلاب مرحلة البكالوريوس من قسم العلاقات العامة بتقديم عدة عروض لمشاريع التخرج،‏ وعلى هامش ‫الملتقى قدم مجموعة من طلاب حملاتهم التوعوية والتي بدأت انطلاقتها في ملتقى #إعلاميون، ‫#حملة ‫#مدينتك_بيتك ‪@CJC1223 والتي تهدف للتوعية بأهمية النظافة العامة، وحملة #الجامعة_بين_يديك @blacboard3 تركز على رفع الوعي بالخدمات التقنية في ‫#جامعة_المؤسس

وتعد مشاركة طلاب مرحلة البكالوريوس إحدى الخطوات المهمة التي تهدف إلى حث الطلاب والطالبات على الاحتكاك بالملتقيات العلمية ودمجهم مع زملائهم في برامج الدراسات العليا. واختتم الملتقى بتكريم المشاركين وشكرهم على جهودهم وحث الجميع على بذل مجهود أكبر خلال الملتقى القادم بإذن الله.



