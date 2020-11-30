تُناسب المكانة التاريخية والدينية.. هنا تسميات جديدة لشوارع بمكة

تنفيذ لإدارة الطرق بأمانة العاصمة المقدسة بحيي الخضراء والراشدية

نفّذت الإدارة العامة للطرق -ممثلة في إدارة التسمية والترقيم بأمانة العاصمة المقدسة- تركيب لوحات مسميات الشوارع في بعض أحياء العاصمة المقدسة.

وجاءت التسميات الجديدة بشوارع حي الخضراء وحي الراشدية بمكة المكرمة؛ حيث تم تسمية شارع حطين، وشارع مؤتة، وشارع الفضة، وشارع الذهب، وشارع السحاب، وشارع ذات عرق، إلى جانب تركيب لوحة إرشادية كبيرة للطرق بحي الششة على امتداد طريق شارع الحج.

وتقوم أمانة العاصمة المقدسة باختيار الأسماء المناسبة للشوارع أو إعادة تسميتها، بما يتوافق مع المكانة التاريخية والدينية لهذه المدينة المقدسة، وبما يتناسب مع التطور العمراني والتوسع الحاصل في مكة المكرمة.