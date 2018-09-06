أهالي العبلة بميسان يشكون من توقف مشروع تسوير مقبرة القرية

المقاول ترك المشروع منذ عامين ونصف العام .. والبلدية لم تتخذ أي إجراء

شكا عدد كبير من أهالي قرية العبلة التابعة لقبيلة بني سعد ببني مالك ، في محافظة ميسان جنوبي الطائف ، من قيام مقاول مشروع تسوير المقبرة في القرية بترك المشروع منذُ عامين ونصف العام دون أن يكتمل، مؤكدين أن الأمانة لم تتخذ أي إجراء سوى مجرد تسجيل محضر ضده كما أن البلدية لم تتحرك في متابعة المشروع ومحاسبة المقاول.

وأكد الأهالي لـ"سبق" أن المقاول لم يلتزم بالاتفاق الموقع بينه وبين بلدية القريع في شروط التسليم، حيث ترك المشروع دون تكملة، مما أدى لتحجر أكياس الأسمنت، وصدأ أسياخ الحديد.

يُشار إلى أن المقاول كان قد أمضى قرابة الشهرين منذُ البدء في تنفيذ المشروع، وتوقف فجأة ودون سابق إنذار، وترك العمل منذ عامين ونصف العام تقريبًا، وما زال المشروع متوقفًا دون أن يُستكمل، أو تسليم المشروع لمقاول آخر.