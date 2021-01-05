"الانضباط" تغرم فريق الأهلي وإداريًا بنادي التعاون

على خلفية الأحداث خلال الجولة الـ11 من دوري ولي العهد

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارين انضباطيين، على خلفية الأحداث المرافقة لمنافسات الجولة 11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طالت نادي الأهلي وإداريًا في نادي التعاون.

وقررت اللجنة إلزام نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام التعاون.

كما عاقبت مسؤول نادي التعاون أحمد محمد فتح الله، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة، بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال.

لجنة الانضباط والأخلاق إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم

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05 يناير 2021 - 21 جمادى الأول 1442 05:00 PM

على خلفية الأحداث خلال الجولة الـ11 من دوري ولي العهد

"الانضباط" تغرم فريق الأهلي وإداريًا بنادي التعاون

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارين انضباطيين، على خلفية الأحداث المرافقة لمنافسات الجولة 11 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، طالت نادي الأهلي وإداريًا في نادي التعاون.

وقررت اللجنة إلزام نادي الأهلي بدفع غرامة مالية قدرها (10.000) عشرة آلاف ريال لتأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني من مباراة الفريق أمام التعاون.

كما عاقبت مسؤول نادي التعاون أحمد محمد فتح الله، لامتناعه عن الالتزام بارتداء الكمامة الخاصة بالوجه، وذلك حسب ما ورد في تقرير المراقب الصحي الوارد للجنة، بإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000) ألف ريال.

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لجنة الانضباط والأخلاق إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم

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