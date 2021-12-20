كاتب صحفي يقترح تقليص الدراسة إلى 4 أيام في الأسبوع

اعتبر أن الخطوة ستُقلل "الملل".. وتعزز السياحة الداخلية

رأى الكاتب الصحفي عبدالرحمن المرشد أن تقليص الدراسة إلى أربعة أيام في الأسبوع، أمرٌ مناسب جدًّا، ويتوافق مع التعديل الجديد بنظام الثلاثة فصول دراسية، الذي شَمِلَ أغلب العام الدراسي؛ معتبرًا أنه بقيت خطوة جريئة من الوزارة لإقرار ذلك.

وقال "المرشد"، في مقالته بصحيفة اليوم: تقليص عدد أيام الدراسة الأسبوعية إلى أربعة أيام بدلًا من خمسة أيام؛ بحكم أن العام الدراسي أصبح طويلًا جدًّا ومرهقًا على أبنائنا وبناتنا وكذلك الكادر التعليم، حتى لا يصيبهم الملل جراء ذلك، ويمكن إلغاء أيام الإجازات المتقطعة التي تم استحداثها مؤخرًا؛ مكتفين بأربعة أيام دراسية أسبوعيًّا، وفي حالة ملاحظة ضغط في المواد؛ يمكن زيادة حصة دراسية لتعويض النقص.

وأضاف: نستطيع من خلال ذلك الاقتراح أن نعزز السياحة الداخلية بحكم أن هناك إجازة أسبوعية ثلاثة أيام حيث يمكن أن تسافر العائلة لأي مدينة محلية والاستمتاع بنزهة جميلة، كما يمكن تخفيف حالة الملل التي يشعر بها الطلبة والطالبات والسلك التعليمي بسبب طول العام الدراسي، وكذلك ستصبح المناهج مناسبة للتعديل الجديد ولن ندخل في مشكلات قصر المناهج وعدم مواكبتها لطول العام الدراسي.

وأردف: يمكن الاستفادة من يوم الإجازة الأسبوعي الإضافي بحيث تتم مزاولة أنشطة لا صَفِّيَّة لمن يرغب في ذلك من أبنائنا وبناتنا، أو عمل دروس خصوصية تحت إشراف المدرسة وغيرها من برامج يستفيد منها الطلبة والطالبات.

وتابع "المرشد" في مقاله: وزارة التعليم هذا العام بدأت تطبيق النظام الدراسي الجديد الذي يعتبر الأطول في تاريخ التعليم لدينا؛ بحيث تتقلص الإجازة السنوية في نهاية العام إلى أقل من شهرين، بعد أن كانت تقارب الأربعة الشهور، وفي المقابل تم توزيع إجازات مختلفة طوال العام بواقع يوم أو يومين، وأحيانًا تصل إلى أسبوع بشكل عشوائي دون ارتباطها بمناسبة معينة أو حدث محدد لمحاولة تخفيف طول العام الدراسي على الطلبة والطالبات والكادر التعليمي.