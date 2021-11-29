"ابن جلوي" يستقبل أفراد المنتخبَيْن السعودي والمصري للناشئين للأسكواش

في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي

استقبل الأمير فهد بن جلوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي، مساء اليوم الاثنين أفراد المنتخبَيْن السعودي والمصري للناشئين للأسكواش في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالعاصمة الرياض.

وشهد اللقاء حضور رئيس الوفد المصري أمير وجيه، المستشار الفني للمشروع القومي بوزارة الرياضة بجمهورية مصر العربية، إضافة لرئيس الاتحاد السعودي للأسكواش الدكتور عادل العقيلي. وتم تناوُل الجوانب المهمة التي تسهم في تطوُّر اللعبة في السعودية.

واستعرض العقيلي خلال اللقاء إنجازات الأخضر التي تحققت مؤخرًا بتتويجه بطلاً لبطولة الخليج تحت 15 عامًا.

يُذكر أن المنتخب المصري للأسكواش يقيم معسكرًا إعداديًّا في مدينة الرياض؛ وذلك ضمن شراكة بين الاتحادَيْن السعودي والمصري لتبادُل الخبرات الرياضية بين الجانبَيْن.