الشباب يواصل تحضيراته لانطلاق الموسم بتمارين تكتيكية ومناورة فنية

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب اليوم الثلاثاء تحضيراته الإعدادية تأهباً لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد 2021/2022.

انطلقت التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة، ثم قسم المدير الفني شاموسكا الفريـق إلى عدة مجموعات طبقت تمارين فنية وتكتيكية منوعة، اشتملت على الكرات العرضية والإنهاء بالطريقة الصحيحة.

واختتمت الحصة التدريبية بإجراء مناورة فنية على ثلثي الملعب، وأدى حراس المرمى تمارين منوعة تحت إشراف مدرب الحراس ماركوس.

فيما اكتفى اللاعب عبدالله الشامخ بإجـراء تماريـن استشفائية في عيادة النادي.