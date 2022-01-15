"التحالف": تدمير 37 آلية عسكرية لميليشيا الحوثي في مأرب والبيضاء ومقتل 340 عنصراً

أعلن تنفيذ 60 عملية استهداف ضد الانقلابيين خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدًا أن الاستهدافات دمرت 21 آلية عسكرية وخسائر بشرية بأكثر من 190 عنصرًا .



كما أعلن "التحالف"، تنفيذ 27 عملية استهداف للميليشيات في البيضاء خلال 24 ساعة، وأكد أن الاستهدافات في البيضاء دمرت 16 آلية عسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا.

وقال "التحالف": "أحبطنا محاولات متعمدة للميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية "، وحذر بشدة من استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

من جانب آخر، أعلن "التحالف" استهداف منصات لإطلاق الصواريخ الباليستية بمديرية الصومعة في البيضاء، وقالت مصادر إعلامية إن الميليشيات كانت تستخدم المنصات لإطلاق الصواريخ باتجاه المحافظات المحررة.

