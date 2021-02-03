أمير الشرقية: مساهمات مميزة للقطاع الخاص في كل جوانب حياة الناس

تسلم تقريراً من غرفة المنطقة حول مساهمة قطاع الأعمال خلال فترة الجائحة

ثمّن الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية مساهمات قطاع الأعمال في خدمة المجتمع وتفعيل كيانات القطاع الخاص للمسؤولية الاجتماعية.

وتسلم خلال استقبال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية والوفد المرافق له في ديوان الإمارة صباح اليوم (الأربعاء) تقريراً حول مساهمة قطاع الأعمال خلال جائحة كورونا.

وقال: القطاع الخاص في المنطقة له مساهمات مميزة في كافة جوانب حياة الناس من خلال المبادرات التي يتم إطلاقها ومن خلال التفاعل مع الأحداث التي تشهدها المنطقة".

وأضاف: "خدمة المجتمع وتفعيل المسؤولية الاجتماعية داخل كيانات القطاع الخاص يأتي ضمن الواجبات التي يتأملها الوطن والمواطنين من قطاع الأعمال وما لمسناه اليوم بعد اطلاعنا على التقرير لم يكن مستغربا من أشخاص أوفياء لوطنهم محبين لمجتمعهم ".

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار: "إن المساهمات والمبادرات المجتمعية للقطاع الخاص في المنطقة خلال جائحة كورونا تأتي انطلاقاً من التوجيهات الكريمة لقيادة هذه البلاد المعروفة دوماً ومبادراتها الإنسانية والإسهام في درء الكوارث والمحن في جميع أنحاء العالم".

وأضاف "العمار": "استمعنا للتوجيهات السديدة من أمير الشرقية الذي دائماً ما يحث القطاع الخاص على المبادرة في خدمة الوطن والمساهمة في التنمية المجتمعية وعلى التفاعل مع الأحداث والأزمات وأن نكون سندا دائما لكل توجه أو مبادرة تخدم الوطن والمواطنين".

وشمل التقرير الذي اطلع عليه أمير الشرقية مساهمات القطاع الخاص خلال جائحة كورونا عبر 11 مبادرة أطلقتها غرفة الشرقية شملت تبرعات مالية تجاوزت 200 مليون ريالا إضافة إلى إنشاء مستشفيات متنقلة ودعم لوجستي لأعمال وزارة الصحة ومبادرات لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات أخرى في النقل والإيواء والغذاء والتعقيم ورعاية المرضى ودعم توفير المستلزمات الطبية إضافة إلى دعم مبادرة جود الإسكان.