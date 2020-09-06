"التحالف": اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" بالأجواء اليمنية أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية

لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت - ولله الحمد- مساء اليوم الأحد من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) بالأجواء اليمنية، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه السعودية لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بطريقة ممنهجة ومتعمدة.