وزير الاتصالات يشارك في اجتماع مجالس المستقبل العالمي لعام 2018 بدبي

عُقد بمشاركة 700 من كبار المسؤولين والخبراء والعلماء ومستشرفي المستقبل من 70 دولة

شارك وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، في اجتماعات الدورة الثالثة لمجالس المستقبل العالمي التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، التي عقدت في مدينة جميرا بدبي يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة أكثر من 700 من كبار المسؤولين والخبراء والعلماء ومستشرفي المستقبل من أكثر من 70 دولة، لبحث أبرز التحديات العالمية المستقبلية لأهم القطاعات الاستراتيجية الحيوية في العالم.

وقال الوزير السواحه، في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن مشاركة المملكة في هذا الحدث الدولي الهام تأتي انطلاقاً من دورها الفاعل ومكانتها العالمية الرائدة وأهميتها الاقتصادية، كواحدة في مصاف الدول المتقدمة والكبرى في العالم، ولذلك تشارك في هذه الاجتماعات للمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للمتغيرات ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية في العالم، ووضع رؤى استراتيجية لمساعدة العالم على الانتقال إلى المستقبل.

وأكد الوزير أن المملكة بادرت بإطلاق العديد من الخطط الاستراتيجية والبرامج الطموحة لمواجهة التحديات المستقبلية، وفي طليعتها رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تطور ونمو كافة القطاعات في المملكة، ولاسيما قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لتحقيق التحول الرقمي المنشود لبناء مجتمع رقمي وحكومة رقمية، واقتصادي رقمي مزدهر ذي صناعة مبنية على الثورة الصناعية الرابعة؛ للوصول إلى اقتصاد رقمي تنافسي ومستدام يحقق حياة عامرة ومستقبلًا أفضل للمملكة.

وأوضح أن الاجتماعات تمثل أكبر تجمع عالمي لمستشرفي المستقبل والعلماء تضم 38 مجلساً لمناقشة مستقبل القطاعات الاستراتيجية والحيوية في العالم؛ ما يمثل فرصة مهمة للمملكة للاطلاع على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات العالمية لتعزيز التكامل بين الدول والمنظمات والشركات لتحقيق الخير للناس في جميع أنحاء العالم، من خلال إعداد الحكومات والمجتمعات للتغييرات المستقبلية المتوقعة وتزويدها بالأدوات اللازمة للانتقال إلى المستقبل.

وبحثت مجالس المستقبل العالمي في اجتماعاتها التي تعدّ أكبر عملية عصف ذهني في العالم لصياغة خارطة طريق تقود للمستقبل المنشود، العديد من الموضوعات الهامة في مقدمتها: الأمن الإلكتروني، ومستقبل الحوسبة الكمية، ومستقبل الحوكمة، ومستقبل الابتكار، ومستقبل التكنولوجيا الحيوية، ومستقبل الطاقة المتقدمة والمياه، ومستقبل النقل، ومستقبل الفضاء ومستقبل الصحة والرعاية الصحية، ومستقبل التعليم، ومستقبل التكنولوجيا والعلوم المتقدمة، ومستقبل التجارة والاستثمار ومستقبل الترفيه، وغيرها. وستشكل نتائج هذه الاجتماعات جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2019 في دافوس بسويسرا.