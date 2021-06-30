إعلان نتائج القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط بالملك فهد الأمنية

عبر الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر- توظيف"

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول المبدئي للمرشحين لدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (51) بكلية الملك فهد الأمنية.



ودعت الإدارة طالبي الالتحاق للدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة "أبشر- توظيف" على الرابط التالي https://jobs.sa، لمعرفة نتائج المرشحين للقبول المبدئي.