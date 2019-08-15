نائب أمير جازان ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد حسن جعفري

أحد منسوبي القوات البرية واستشهد دفاعًا عن الدين والوطن بالحد الجنوبي

نقل نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز، اليوم؛ تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد العريف حسن بن محمد هادي جعفري، أحد منسوبي القوات البرية الذي استشهد دفاعًا عن الدين والوطن في الحد الجنوبي بمنطقة جازان.

وأعرب الأمير محمد بن عبدالعزيز عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

من جانبهم أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن الدين والوطن الغالي.