"التعاون الإسلامي" تعقد اجتماعاً للمندوبين لبحث محاربة "كورونا"

المباحثات ستتناول المبادرات لمساعدة الدول في جهود الاستجابة

تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الاجتماع الافتراضي للجنة الممثلين الدائمين بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، في مقر الأمانة العامة في محافظة جدة، الإثنين المقبل 26 أكتوبر 2020، في ظل جهود المنظمة المتواصلة في هذا الشأن.

وسيبحث الاجتماع متابعة الجهود والمبادرات الرامية إلى مساعدة الدول الأعضاء في جهود الاستجابة والتعافي التي تبذلها للتصدّي لجائحة فيروس "كورونا".