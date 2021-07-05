العراق يحذِّر: زيادة إنتاج النفط في "أوبك+" دون تنسيق يمهِّد لحرب أسعار

"صالح" لفت إلى أن غياب التفاهمات سيقود إلى صراعات

حذَّر مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين من زيادة إنتاج النفط في "أوبك+" دون تنسيق مسبق.

وقال "صالح": "إن الذهاب إلى زيادة في إنتاج النفط داخل أوبك+ دون تنسيق مسبق قد يمهد لحرب أسعار واختلالات سوقية خطيرة".

ولفت إلى أن غياب التنسيق والتفاهمات بين المنتجين ستتشكل عنهما مجددًا بدايات لحرب أسعار.