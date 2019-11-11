ضمن جولاتها الرقابية.. ‏بلدية ‎فيفاء تُغلق محلاً مخالفاً وتغرم آخرين

بسبب تدني مستوى النظافة ووجود مواد منتهية الصلاحية

أغلقت بلدية محافظة فيفاء محلاً مخالفاً، وغرمت محلات أخرى، في جولة رقابية نفذها المراقبون والمراقبات بقسم صحة البيئة بالبلدية.

ورصد موظفو البلدية عدداً من المخالفات، كتدني مستوى النظافة، ووجود مواد منتهية الصلاحية، وعدم وجود رخصة للمحل، وشهادات صحية للعاملين، ومواد غير صالحة للاستهلاك.

واتخذت البلدية الإجراءات النظامية بحق المخالفين وفق الأنظمة واللوائح، مؤكدة على التزامها بتطبيق الأنظمة، وعدم التهاون في تنفيذها.

وتواصل البلدية جولاتها الرقابية التفتيشية، وكذلك المشاركة في لجنة الإصحاح البيئي، فيما دعت البلدية كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي مخالفات صحية أو نظامية، عبر رقم الطوارئ الموحد 940 والذي يستقبل البلاغات على مدار الساعة.