"أمانة الرياض" تُلزم أصحاب محال الحلويات بتوفير هذه الشروط الـ7 على الأغلفة

أكّدت ضرورة كتابة اسم المحل وعنوانه ورقم هاتفه وعلامته التجارية على المنتج النهائي

أكّدت أمانة منطقة الرياض، إلزام ملاك محال الحلويات بـ 7 شروط واجب توافرها في المنتجات والحلويات المصنّعة.

وأوضحت الأمانة أن الإفصاح عن المواد المضافة في تصنيع الحلوى شرط إلزامي يظهر بوضوح على الأغلفة، مع منع استخدام المحليات الاصطناعية .

وأشارت الأمانة عبر حسابها في تويتر، إلى أن مراقبيها ينفذون عدداً من الجولات التفتيشية على محال الحلويات للتأكد من احتواء عبوات وأغلفة الحلوى على بطاقة بيانات تتضمن اسم الغذاء، صنف الحلوى، المواد المضافة، البيانات الغذائية، إرشادات الاستخدام، مدة الصلاحية، والجهة المصنّعة.

وأكّدت ضرورة كتابة اسم المحل وعنوانه ورقم هاتفه، وعلامته التجارية على المنتج النهائي، مع تخزين المنتجات المعبأة بطريقة تتوافق مع متطلباتها، وبحسب نوع المادة الغذائية، بجانب حصول جميع العاملين على شهادات صحية سارية، وخلو جميع أصناف الحلويات من علامات التلف والفساد، وصالحة للاستهلاك الآدمي، وخلوها من المحليات الاصطناعية والمواد الغريبة والضارة والسامة، على أن تكون المنتجات ذات شكل منتظم وغير ملتصقة ببعضها أو بالغلاف الخارجي.