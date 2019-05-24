أهالي مركز الحنو يشكون الانقطاع المتكرر لشبكة الجوال

تقدموا بشكاوى لهيئة الاتصالات ولم يصلهم رد على شكواهم

شكا عدد من أهالي قرية مركز الحنو، التابع لمحافظة الكامل بمنطقة مكة المكرمة من ضعف الانقطاع المتكرر للبرج المشغل للهاتف النقال والتابع لشركة اتحاد اتصالات (موبايلي).

وكشفوا بأن البرج المتوفر يعمل على المولدات ولا يوجد أي مشغل آخر لشركات الاتصالات الأخرى.

وأوضح الأهالي أنهم تقدموا بشكاوى متكررة لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات ولم يصلهم رد على شكواهم.