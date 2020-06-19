الصين: 32 إصابة جديدة بكورونا في البر الرئيس منها 25 في بكين

تكثيف الإجراءات للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى

قالت لجنة الصحة الوطنية بالصين، الجمعة، إن البلاد سجلت 32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيس حتى نهاية يوم 18 يونيو، منها 25 حالة بالعاصمة بكين.

هذا مقارنة بـ 28 حالة إصابة مؤكدة قبل يوم، منها 21 في بكين، وتقيد السلطات المحلية حركة الناس بالعاصمة وتكثف من الإجراءات الأخرى للحد من انتشار الفيروس بعد سلسلة من العدوى.

وسجلت السلطات الصحية أيضاً خمس حالات جديدة حاملة للمرض دون ظهور أعراض، مقارنة بثماني حالات في اليوم السابق.

ولا تحصي الصين المرضى الحاملين للفيروس دون ظهور أعراض عليهم ضمن حالات الإصابة المؤكدة.