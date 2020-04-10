النمسا: 332 إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد الوفيات إلى 319 حالة

سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.

النمسا فيروس كورونا الجديد

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10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441 02:44 PM

ارتفاع عدد الوفيات إلى 319 حالة

النمسا: 332 إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت النمسا، 332 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، و24 حالة وفاة.

وأفادت السلطات الصحية النمساوية اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا حتى الآن، وصل إلى 13337 إصابة، وبلغ إجمالي الوفيات 319 حالة وفاة؛ فيما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 6064 حالة.

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