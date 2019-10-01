"الغذاء والدواء" تكرّم "دواجن الوطنية" كشريك ذهبي بالمعرض السنوي الثالث

يقدّم للزوار لمحةً متكاملة عن المشروع الأكبر على مستوى الشرق الأوسط

كرّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء، شركة دواجن الوطنية كشريكٍ ذهبيّ في المؤتمر والمعرض السنوي الثالث للغذاء والدواء، الذي يُقام في الفترة من 30 سبتمبر وحتى 2 من أكتوبر 2019.

وقدّم رئيس الهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام الجضعي، درع التكريم لمستشار الرئيس التنفيذي لشركة دواجن الوطنية، عصام الحديثي، الذي أعرب عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المعرض؛ مؤكداً أن هذه المشاركة تأتي في إطار ترسيخ مبدأ الشراكة الدائمة مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، التي يلمس الجميع حرصها على سلامة الغذاء ومتابعتها الدائمة لالتزام المنتجين بمعايير الجودة الفائقة.

يشارُ إلى أن جناح دواجن الوطنية يقدّم للزوار لمحةً متكاملة عن مشروع دواجن الوطنيّة، الذي يُعد الأكبر على مستوى الشرق الأوسط، ويسهم في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، من خلال إنتاج أكثر من مليون ونصف بيضة مائدة، و850 ألف دجاجة يوميًّا.

كما تسعى الشركة من خلال مشاركتها في المعرض، إلى تأكيد التزامها بسلامة الغذاء والتطوير المستمر لمنتجاتها؛ بما يحقق رضا العملاء مع تقديم منتجاتٍ متميّزة غذائيًّا وآمنة صحيًّا.