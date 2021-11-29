ضبط 230 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بسراة عبيدة

مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن وجرى إيقافه

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بشني في محافظة سراة عبيدة من ضبط (230) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.