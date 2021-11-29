ضبط 230 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر بسراة عبيدة

أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بشني في محافظة سراة عبيدة من ضبط (230) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.
مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن وجرى إيقافه
أفاد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير أن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم تهريب وترويج المخدرات وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهات الأمنية بمركز الضبط الأمني بشني في محافظة سراة عبيدة من ضبط (230) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، مخبأة بطريقة سريّة داخل تجاويف مركبة يقودها مواطن، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى جهة الاختصاص.