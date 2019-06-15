كراني يؤكّد: استمرار الكتلة الحارة على الشرقية والعظمى بالظل 49 درجة

قال: نشاط للرياح على الوسطى مع احتمالية رؤية غير جيدة .. غائم بالمصائف

توقّع خبير الأرصاد حسن كراني؛ استمرار تمركز الكتلة الحارة على القطاع الشرقي في المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": يستمر تمركز محور الكتلة الحارة على القطاع الشرقي بحرارة عظمى 46 - 49 في الظل.. غائم إلى غائم جزئي على المصائف و"الجنوبية الغربية"، مع فرصة أمطار رعدية، وصحو إلى غائم على الوسط.

وأضاف: نشاط للرياح على الوسط، الشرق، الغرب .. مع احتمالية رؤية غير جيدة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية في الجزء الجنوبي من الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها المحسوس على المنطقة الشرقية؛ يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية من وسط المملكة، كما يُتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات: جازان، عسير، والباحة.