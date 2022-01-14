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قال: أنت مخلوق لهدف.. قد تكون عبرة للفاسقين أو المؤمنين

فيديو مؤثر للراحل علي الهويريني يتحدث فيه عن الموت

نقل برنامج "الراصد" مقطعاً مؤثراً من لقاء سابق للأديب والمسرحي علي الهويريني، تحدث فيه عن ماهية الخلق والموت.

وقال الهويريني: "أنت مخلوق لهدف يريده الله منّا، فإذا انتهى هذا الهدف أخذك، أي هدف تحققه، قد تكون فاسقاً يريد الله بك عبرة للمسلمين، وقد تكون مؤمناً يريد الله أن تكون عبرة للفاسقين".