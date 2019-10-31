مدير "تعليم مكة" يزور "كافل" لرعاية الأيتام

امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين

استقبل الأمين العام لمؤسسة "كافل" لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالعزيز الفايز، مدير عام التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي بمقر المؤسسة بالنسيم، بحضور مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة سليمان الفيفي.

ورحّب "الفايز" بهذه الزيارة التي تأتي امتدادًا للشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، وللدور المجتمعي الذي تحرص عليه إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة، ممثلة في مدير التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي، ومقدمًا شكره وتقديره لإدارة التعليم، على رعايتها الخاصة لأيتام البلد الحرام في مختلف المراحل التعليمية، وتذليل الصعوبات التي تواجههم بما يضمن لهم تلقي العلم بكل يسر وسهولة.

واطلع "الزائدي" خلال زيارته، على أبرز الخدمات والأنشطة التي تنفذها "كافل" وتقدّمها للمستفيدين، وأعرَبَ عن سعادته بهذا اللقاء مع أبنائه الأيتام؛ مثمنًا دور "كافل" في توفير الرعاية والعناية اللازمة للفئة الغالية على قلوب الناس.

وقال خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: إن من واجبنا الإسلامي والتربوي العناية بأبنائنا الأيتام وأنا أب لكل يتيم في مدارسهم، وإدارة التعليم لن تتوانى في خدمتهم بكل ما يحتاجونه، وهذا شرف عظيم؛ لا سيما في مكة المكرمة التي تتضاعف فيها الحسنات إلى مئة ألف. بعد ذلك قدّم أيتام البلد الحرام هدية تذكارية لمدير تعليم مكة ومدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم مكة.