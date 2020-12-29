لأسباب شخصية.. أتلتيكو مدريد و"كوستا" ينفصلان

في قرار صادم، أعلن أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه اتفق مع دييجو كوستا المهاجم على فسخ عقده بالتراضي.
وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ عمره 32 عامًا والذي يمتد عقده حتى يونيو 2021 طلب قبل أيام إنهاء التعاقد بأثر فوري لأسباب شخصية.

أتلتيكو مدريد دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم

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29 ديسمبر 2020 - 14 جمادى الأول 1442 04:28 PM

لأسباب شخصية.. أتلتيكو مدريد و"كوستا" ينفصلان

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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في قرار صادم، أعلن أتلتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أنه اتفق مع دييجو كوستا المهاجم على فسخ عقده بالتراضي.
وأوضح النادي في بيان أن اللاعب البالغ عمره 32 عامًا والذي يمتد عقده حتى يونيو 2021 طلب قبل أيام إنهاء التعاقد بأثر فوري لأسباب شخصية.

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أتلتيكو مدريد دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم

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