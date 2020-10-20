"التحلية" تتأهب لبدء الضخ من مشروع "نظام نقل مياه الطائف – تربة/رنية/الخرمة"

بسعة تصميمية تبلغ 156.248م3/يوم وطول يتجاوز 100 كلم

تتأهب المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للبدء في تعبئة خط الأنابيب والتشغيل التجريبي لمحطة الضخ الرئيسية في مشروعها الجديد "نظام نقل مياه الطائف – تربة/رنية/الخرمة"، الذي يعد واحدًا من مشاريعها الاستراتيجية المواكبة لبرنامج التحول الوطني، والرامية إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الأمن المائي، والاستفادة المستدامة من الموارد المائية.

وتم الانتهاء أخيرًا من أعمال توصيل وتدشين التيار الكهربائي بجهد 14.5 م.ف.أ في محطة الضخ الأولى؛ وذلك لتشغيل المضخات الرئيسية لنقل المياه للمناطق والمحافظات والمراكز والقرى المستفيدة في الطائف والباحة.

وتبلغ السعة التصميمية للمشروع 156.248م3/يوم بطول يتجاوز 100 كيلومتر، ويسهم في إيصال المياه المحلاة إلى عدد من المدن والقرى، بينها سديرة وشقصان وقياء وغزايل وأبوراكة، فيما سيتم إيصال المياه لأول مرة إلى وادي ليه، وقرى سر.



