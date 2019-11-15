"صحة الطائف" تعتمد "المويه العام" مرجعيًّا لثلاثة مستشفيات

بسبب موقعه المميز وبعد أن حقق الكثير من الإنجازات

وافق صالح بن سعد المؤنس، مدير الشؤون الصحية بالطائف، على اعتماد تشغيل مستشفى محافظة "المويه" العام مستشفى مرجعيًّا في تخصصات العظام والجراحة والنساء والولادة لمستشفيات "ظلم" و"أم الدوم" و"الخرمة".

جاء ذلك ضمن خطة اعتماد مستشفيات طرفية؛ لتكون مرجعية في صحة الطائف.

وتعمل "صحة الطائف" على دعم مستشفى "المويه العام" بالتجهيزات اللازمة تمهيدًا ليكون المستشفى مرجعيًّا في غالبية التخصصات.

يُشار إلى أن مستشفى محافظة المويه يقدم خدماته لآلاف السكان، وحقق الكثير من الإنجازات، ويقع في موقع مميز؛ إذ يقع على طريق الطائف-الرياض السريع، ويمتاز بكونه يقع على مسافات متقاربة من مستشفيات الخرمة وظلم وأم الدوم.