بعد 3 أعوام.. أمين المدينة المكلف يلغي البصمات الخمس ويكتفي باثنتين

بهدف كسب ثقة الموظفين وتشجيعهم لتقديم العمل على الوجه المطلوب

أصدر أمين منطقة المدينة المنورة المكلف المهندس فهد بن محمد البليهشي، قراراً إدارياً يلغي البصمات الخمس، مكتفياً ببصمتين أثناء الدوام وعند خروج الموظفين، وذلك ابتداءً من نهاية الشهر الحالي.

وكان قد أحدث قرار البصمات الخمس جدلاً واسعاً أثناء تطبيقه قبل 3 أعوام لموظفي الأمانة، والبلديات الفرعية.

ولقي هذا القرار قبولاً واسعاً بين موظفي الأمانة والمغردين، حيث يأتي هذا لكسب ثقة الموظف، وتشجيعه لتقديم العمل على الوجه المطلوب لخدمة المدينة المنورة وأهلها وزوارها.

كما أصدر الأمين "البليهشي" قراراً آخر يتضمن تشكيل فريق عمل من ممثلين عن الإدارة العامة للموارد البشرية وإدارة المتابعة والإدارة العامة لتقنية المعلومات، والإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية، والإدارة القانونية؛ وذلك لدراسة تطبيق الدوام المرن لموظفي الأمانة والبلديات الفرعية لاعتماده في مدة لا تتجاوز 5 أيام.