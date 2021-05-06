"المنافسة تطالب العموم بإرسال مرئياتهم حول التأمين الصحي

لتبني تصور عن الهيكل السوقي والممارسات المحتملة التي قد تضر

أعلنت الهيئة العامة للمنافسة أنها بدأت دراسة شاملة حول هيكل قطاع التأمين الصحي وأثر سلوك المنشآت العاملة فيه على المنافسة لتبني تصور عن الهيكل السوقي للقطاع، والممارسات المحتملة التي قد تضر بالمنافسة العادلة بين الشركات المقدمة لخدمة التأمين الصحي ومزودي الخدمات الصحية والشركات الأخرى ذات العلاقة.

وأعربت الهيئة عن أملها من المختصين والعموم تقديم مرئياتهم وأي معلومات ذات صلة حول هذا القطاع، عبر موقع الهيئة https://gac.gov.sa/ServicePage001.aspx.

وذكرت أن نتائج دراساتها لمختلف قطاعات السوق تنشر في الموقع تحقيقا لمبدأ الشفافية والمشاركة.