أمانة جدة تنجز 70% من مشروع تصريف الأمطار بنفق السلام

استخدمت فيه تقنية الدفع النفقي لأول مرة.. وبطول 3.3 كيلو

أعلنت أمانة محافظة جدة إنجاز نحو 70% من مشروع تنفيذ حلول لتصريف مياه الأمطار بنفق السلام والذي يستخدم فيه لأول مرة تقنية الدفع النفقي فيما يمتد المشروع تحت طريق الملك عبد العزيز بعمق 15 متراً عن مستوى سطح البحر، بطول 3.3 كيلومترات.



وأوضح وكيل الأمين لبرنامج تصريف مياه الأمطار المهندس غسان الزهراني أن المشروع عبارة عن خط ناقل يربط بين الشبكة الفرعية والمحطة الرئيسية لتصريف مياه الأمطار، فيما تبلغ أقطار الأنابيب من 2000 إلى 3000 مللي متر مشكلا أكبر قطر في العالم بهذا النظام، مضيفا أن المشروع يتكون من 13 خزان تجميعي متوسط عمقها 18 مترا منفذة بطريقة الأوتاد المسلحة يصل عمقها 30 مترا وتمتد بينها المواسير بطاقة تجميعية تتجاوز الـ 23 مليون لتر ماء، وبكميات حفر تجاوزت 100 ألف متر مكعب.



وأضاف المهندس الزهراني أن المشروع استخدم فيه مختلف أنظمة صب الخرسانة بما فيها الصب تحت الماء بحسب المواصفات العالمية عن طريق الغواصين، كما يستخدم نظامين أحدهما نظام الفورتيكس في جميع خزانات التجميع بهدف التحكم في ضغوطات المياه العالية، وكذلك نظام التحكم في تدفق المياه إلى محطة الرفع، لافتا إلى أن المشروع عمل على تنفيذه أكثر من 250 يدا عاملة مع استقطاب الكفاءات السعودية لنقل الخبرات لهم، وتواصلت الجهود في المشروع على مدار الـ 24 ساعة فيما بلغت ساعات العمل حتى الآن أكثر من 850 ألف ساعة.



وكانت أمانة محافظة جدة قد أنهت تنفيذ بعض مشاريع تصريف مياه الأمطار بالمحافظة ومنها معالجة 30 موقعا حرجا لتجمعات المياه، ومشروع حي الواحة حيث يتم من خلاله تجميع وتوصيل مياه الأمطار عبر مصائد وخطوط وتوصيلها بالقناة القائمة، ويمثل المشروع أحد مشاريع الأمانة المعتمدة لتصريف مياه الأمطار في الطرق والمناطق السكنية والحلول بعيدة المدى في هذا الجانب، والذي يتكون من 7000 متر طولي شبكات , و149 مصيدة لتجميع المياه وقد جرى في نهاية المشروع العديد من الاختبارات كان من ضمنها استخدام تقنية CCTV داخل الخطوط للتأكد من سلامتها، كما سبق وأن أعلنت أمانة محافظة جدة عن الانتهاء من تنفيذ مشروع حلول تصريف مياه الأمطار لنفق ميدان خادم الحرمين الشريفين (السارية) والمناطق المحيطة به بطول 12000م وعدد 216 مصيدة لتجميع المياه.