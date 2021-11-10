"تقنية الجوف" تعلن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي

أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف عن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً بداءً من الأحد 1443/4/16هـ حتى الثلاثاء 1443/4/25هـ، على التخصصات التالية الوسائط المتعددة، والتزيين النسائي، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.
على التخصصات التالية الوسائط المتعددة والتزيين النسائي
أعلنت الكلية التقنية للبنات بمنطقة الجوف عن مواعيد القبول للالتحاق ببرنامج الدبلوم المسائي، للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي 1443هـ.
وأوضحت الكلية أن التقديم سيكون متاحاً بداءً من الأحد 1443/4/16هـ حتى الثلاثاء 1443/4/25هـ، على التخصصات التالية الوسائط المتعددة، والتزيين النسائي، عبر البوابة الإلكترونية للقبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على الرابط: https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/.