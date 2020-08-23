"ملكية العلا": مرحبًا بأهل الرياض وجدة والدمام في هذا التاريخ

بمعاونة الخطوط والطيران المدني

كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.

الهيئة الملكية لمحافظة العلا رحلات الطيران

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23 أغسطس 2020 - 4 محرّم 1442 03:36 PM

بمعاونة الخطوط والطيران المدني

"ملكية العلا": مرحبًا بأهل الرياض وجدة والدمام في هذا التاريخ

خالد خليل

الرياض

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كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا عن مواعيد استقبال رحلات الطيران القادمة من الرياض وجدة والدمام عبر تغريدة في حسابها على منصة تويتر، ومقدمة الشكر لهيئة الطيران المدني والخطوط السعودية لتعزيز مكانة مطار العلا كمحطة لوجستية رئيسية في شمال غرب المملكة، موضحة أن الرحلات من جدة والدمام إلى العلا ستعود، بالإضافة إلى الرحلات القادمة من الرياض ستعود ابتداءً من 27 أغسطس والدمام من 3 سبتمبر.

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الهيئة الملكية لمحافظة العلا رحلات الطيران

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