"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.

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11 أغسطس 2021 - 3 محرّم 1443 03:36 PM

"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية

عبدالله البرقاوي

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.

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