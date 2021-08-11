"الصحة": تسجيل 751 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1389 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء 11 أغسطس 2021، تسجيل 751 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 535927‏ حالة.



وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1389 حالات تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 517379 حالة ولله الحمد.



وأكدت "الصحة" تسجيل 9 حالات وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 8366حالة وفاة.



وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 10182 والحالات الحرجة 1407 حالة.