"الحربي" محذّرًا سكان مكة: أمطارٌ غزيرة ورياحٌ تسقط الأشجار والهناقر.. غدًا

توقع انعدام للرؤية الأفقية وتشمل مرتفعات العاصمة المقدسة جهة الطائف ومحيطها

توقع خبير الطقس ورئيس وحدة الدراسات العليا بكلية الأرصاد بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، علي الحربي، أن تشهد منطقة مكة المكرمة غدًا الأربعاء، هطول أمطار غزيرة، قد تتسبب في سقوط الأشجار والهناقر نتيجة التيارات الهابطة من السحب.

وفي التفاصيل، قال "الحربي": ‏النماذج العددية في آخر تحديثاتها تعطي نتائج قوية وتتوقع - بأمر الله - بهطول أمطار ربما تكون غزيرة ليوم غدٍ الأربعاء على منطقة مكة المكرمة؛ تشمل العاصمة المقدسة ومرتفعاتها الشرقية جهة الطائف ومحيطها.

وعزا ذلك، بعد أمر الله، عن تقدم تيار رطب جدًا عبر شرق السودان ومياه البحر الأحمر ‏ينتج من نشوء هذه السحب الرعدية تيارات هوائية هابطة تتجه غربًا نحو غرب مكة ولا يستبعد أن تتأثر بها محافظة جدة.

وأشار "الحربي" إلى أن التيارات الهابطة من السحب قد تتسبب في أحيان كثيرة في انعدام الرؤية الأفقية وسقوط الأشجار والهناقر، لذلك يجب الابتعاد عن مثل ذلك في حال هبوبها والله أعلم.