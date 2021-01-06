"الانضباط": تعاقب نادي القادسية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا انضباطيًّا ضد فريق القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد فريق الرائد في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

0

06 يناير 2021 - 22 جمادى الأول 1442 07:30 PM

"الانضباط": تعاقب نادي القادسية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

1 1,226

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا انضباطيًّا ضد فريق القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد فريق الرائد في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021