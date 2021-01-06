"الانضباط": تعاقب نادي القادسية

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا انضباطيًّا ضد فريق القادسية بعد تأخر الفريق في النزول إلى أرض الملعب بداية الشوط الثاني في مباراتهم ضد فريق الرائد في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وإلزامهم بدفع غرامة مالية قدرها (10,000) ريال سعودي، في قرار غير قابل للاستئناف.